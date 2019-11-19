Новосибирск, 19 ноября 2019, 08:28 — REGNUM Общественный совет по строительству при Минстрое Новосибирской области одобрил концепцию развития зоны опережающего развития «Наукополис» (ЗОР «Наукополис»). Особое внимание предлагается уделить сохранению и развитию лесов Академгородка, транспортному обеспечению и сохранению историко-культурного облика территории, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Согласно научно-исследовательской работе (концепции) развития ЗОР «Наукополис», в ближайшей перспективе регион перейдёт от точечного развития научных городков к их комплексному развитию, включая прилегающие к ним территории.
Например, в пространстве между Академгородком, наукоградом Кольцово и р.п. Краснообск будет развиваться групповая форма расселения — научная субагломерация с проектным названием «Умная Долина».
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По словам главного архитектора области Александра Авсейкова, концепция ЗОР — основа для бесшовного пространственного и градостроительного развития «Наукополиса» Новосибирской агломерации, в которую входит и новосибирский научный центр «Академгородок 2.0».
Отметим, концепция развития ЗОР «Наукополис» принята новосибирским министерством строительства в октябре 2019 года.
Суммарные затраты на развитие научно-инновационной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры зоны «Наукополиса» — 430 млрд рублей до 2035 года.