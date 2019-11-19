История вопроса

«Академгородок 2.0» — пилотное название проекта развития Новосибирского научного центра. Во время визита в Новосибирск 7−8 февраля 2018 года президент России Владимир Путин поддержал его реализацию. А 1 марта 2018 года в своём послании Федеральному собранию глава государства сказал о важности этого проекта, который имеет большое значение, в том числе для развития научного потенциала страны.



Проект «Академгородок 2.0» представляет собой пилотную типовую модель эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово. В основе модели — идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом. В нём установят первый в России источник синхротронного излучения — ускоритель электронов с выработкой электромагнитных волн.