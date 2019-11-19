Санкт-Петербург, , 03:34 — REGNUM Морской этап ходовых испытании в Балтийском море завершило океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Адмирал Владимирский» прибыл к постоянному месту базирования в Кронштадт. Испытания были проведены после ремонта судна на Кронштадтском Морском Заводе. В рамках испытаний проверены гидрографическое оборудование, двигательная установка, а также системы связи и навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, «Адмирал Владимирский» должен совершить новую антарктическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими военными моряками под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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