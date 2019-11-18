Киев, , 20:37 — REGNUM На Украине слишком много школьных учителей и это является проблемой, заявила 18 ноября министр образования страны Анна Новосад в эфире телеканала «1+1».

По её словам, число учителей не соответствует количеству учащихся.

«У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас», — заявила Новосад.

По утверждению Анны Новосад, сельским педагогам надо будет переквалифицироваться.

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад «прославилась» безграмотными сообщениями в соцсетях, допуская в них массу грамматических ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Украине начали обсуждать закрытие школ и сокращение количества учителей из-за нехватки финансирования.

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