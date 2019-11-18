Горно-Алтайск, , 10:40 — REGNUM Специалисты Алтайского заповедника впервые «поймали» рысь на установленный здесь видеорегистратор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, ранее хищник не попадал в поле зрения камеры, хотя последние отработали уже более 6 тыс. «ловушкосуток».

"Визуальные встречи в последние 20 лет случались очень редко. Известен случай захода рыси в поселок Яйлю в конце 90-х годов. А в 1996 году зимой был найден труп истощенного рысенка», — заметил старший научный сотрудник Юрий Калинкин.

Предположительно, на территории заповедника обитает от шести до десяти особей. По словам учёного, рысь и раньше не был здесь распространённым животным, что связано с некоторыми климатическими особенностями местности. Из-за чего, в частности, в заповеднике никогда не было слишком много зайцев, от которых зависит численность хищников.

Косуля стала широко расселяться на территории заповедника лишь с начала 2000-х годов. С ростом её численности, в учреждении надеются и на увеличение числа диких кошек.

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