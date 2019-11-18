Новосибирск, , 10:22 — REGNUM Сибирские учёные избраны в действительные члены Российской академии наук, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тайное голосование Общего собрания членов РАН прошло в Москве. Большинством голосов 30 ведущим учёным СО РАН был присвоен статус академика.

«Избрание беспрецедентного количества академиков СО РАН отражает большой вклад наших учёных в отечественную и мировую науку, высокий авторитет Новосибирского Академгородка», — отметил сегодня, 18 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляя учёных с избранием в действительные члены РАН.

По его словам, интеллектуальный потенциал Новосибирска — неоспоримое преимущество перед другими городами.

Отметим, что действительными членами РАН (академиками) избраны семь сибирских учёных, членами-корреспондентами — 23.

Так, действительными членами РАН (академиками) стали: Александр Бондарь (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирский государственный университет), Зинфер Исмагилов (Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кемерово), Валерий Крюков (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН), Ольга Лаврик (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН), Дмитрий Маркович (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН), Михаил Федорук (Новосибирский государственный университет, Институт вычислительных технологий СО РАН), Владислав Шацкий (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирский государственный университет).

Членами-корреспондентами РАН избраны: доктор технических наук Александр Большаков (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН, Якутск), доктор биологических наук Лубсан-Зонды Будажапов (Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства), доктор медицинских наук Валентин Вавилин (Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины), доктор сельскохозяйственных наук Леонид Владимиров (Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства), доктор географических наук Ендон Гармаев (Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ), доктор биологических наук Михаил Гладышев (Институт биофизики СО РАН, Красноярск), доктор физико-математических наук Вячеслав Глинских (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН), доктор биологических наук Виктор Глупов (Институт систематики и экологии животных СО РАН), доктор биологических наук Александр Графодатский (Институт клеточной и молекулярной биологии СО РАН), доктор ветеринарных наук Николай Донченко (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН), доктор биологических наук Дмитрий Жарков (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН), доктор медицинских наук Вадим Жданов (Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН), доктор сельскохозяйственных наук Николай Иванов (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН), доктор исторических наук Андрей Кривошапкин (Институт археологии и этнографии СО РАН), доктор геолого-минералогических наук Николай Крук (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН), доктор физико-математических наук Андрей Медведев (Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск), доктор химических наук Александр Немудрый (Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН), доктор технических наук Николай Прибатурин (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН), доктор физико-математических наук Виктор Принц (Институт физики полупроводников им.А. В. Ржанова СО РАН), доктор экономических наук Евгений Рудой (Новосибирская государственная сельскохозяйственная академия), доктор медицинских наук Любовь Рычкова (Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, Иркутск), доктор химических наук Нариман Салахутдинов (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН), доктор химических наук Сергей Сысолятин (Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Бийск).

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