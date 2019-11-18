Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Клинические испытания комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями, разработанного новосибирскими учеными, начнутся в 2020 году, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заместителя директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимира Рихтера.

Ранее препарат прошёл доклинические испытания. По словам Рихтера, до выхода препарата на рынок остаётся, «ещё лет пять».

Небольшую финансовую и менторскую помощь проекту окажет немецкая фармацевтическая компания Bayer.

В новом препарате для борьбы с онкологическими заболеваниями соединён вирус осповакцины и белок грудного молока. Его особенность в том, что он живёт и размножается в опухоли, пока её не уничтожит. При этом он не распространяется по другим органам и тканям организма.