Вашингтон, , 17:17 — REGNUM В Соединенных Штатах ученые научили искусственный интеллект предсказывать шансы человека умереть в течение года, посмотрев лишь на его результаты анализа сердца. Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на исследователей.

По словам ученых, система оказалась точнее любых других методов прогнозирования, основанных на электрокардиограмме.

Эффективность метода измерили с помощью показателя AUC, показывающего, насколько хорошо модель видит разницу между двумя группами людей: теми, кто умрёт и теми, кто выживет в течение следующего года.

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Система достигла уровня 0,85 AUC, в то время как идеальный показатель равен единице. При этом остальные используемые специалистами методы показывали меньший результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская компания Huawei запустила производство процессора Ascend 910, который она позиционирует как самый мощный в мире процессор с технологиями искусственного интеллекта.

Производитель сообщил, что результаты испытаний показали: Ascend 910 при своем уровне производительности имеет гораздо меньшее значение показателя энергопотребления, чем изначально было запланировано. Компания также представила MindSpore — вычислительную среду для искусственного интеллекта, при помощи которой можно разрабатывать различные приложения.

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