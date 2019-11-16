Тюмень, , 23:37 — REGNUM Исследователи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создали жидкие контактные линзы, которые сами фокусируются и изменяют яркость. Об этом сообщает портал Научная Россия.

Жидкая линза с такими характеристиками создана впервые в мире. Она состоит из двух несмешивающихся жидкостей — глицерина и гексадекана. Система имеет лазерное управление и делает изображение четким и стабильным. Помимо этого, жидкие линзы почти не подвержены износу.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Narbis планирует выпустить очки, которые «наказывают» пользователя за отвлечение от важных дел при помощи затемнения линз.

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