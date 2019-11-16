Пермь, , 21:34 — REGNUM Специалисты пермского предприятия ПАО «Протон-ПМ» провели последние испытания жидкостного ракетного двигателя РД-276, предназначенного для ракет-носителей тяжёлого класса «Протон». Об этом сообщает пресс-служба госкорпарации «Роскосмос».

»РД-276 — легендарный двигатель. История его эксплуатации, учитывая все модификации, насчитывает более 60 лет. За это время двигатель первой ступени зарекомендовал себя как самый надёжный в своём классе, а ракета-носитель «Протон» стартовала более 420 раз!» — заявил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

По его словам, несмотря на то, что легендарный двигатель уходит в историю, перед предприятием стоит новая амбициозная задача — разработка нового двигателя РД-191 для ракет «Ангара», серийное производство которого планируется запустить в 2023 году.

Напомним, коэффициент надёжности двигателя РД-276 составляет 0,998. За всю историю его эксплуатации он ни разу не отказал в полете, что считается уникальным фактом в мировом ракетном двигателестроении. Ракета-носитель «Протон», оснащенная пермскими двигателями, вывела на космическую орбиту основные модули Международной космической станции (МКС), спутники «ГЛОНАСС», пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир», межпланетные станции для исследования Луны, Марса, Венеры и множество спутников связи, заказчиками вывода которых являлись как российские, так и зарубежные компании.