Вена, , 20:23 — REGNUM Ученые Венского технического университета разработали новый тип материала, который генерирует электрический ток из разности температур, что позволит датчикам и небольшим процессорам снабжать себя энергией без проводов. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Термоэлектрический материал способен преобразовывать тепло в электрическую энергию. Так, если существует разница температур между двумя концами такого материала, может возникнуть электрическое напряжение, и, следовательно, начнет течь по нему ток. Данное явление называется эффектом Зеебека. В этом случае, количество электроэнергии выражается в показателе ZT, значение которого указывают на термоэлектрические свойства материала.

Ранее считалось, что наивысшие значения ZT равны 2,5 — 2,8. У нового материала, разработанного венскими химиками, этот показатель составляет 5 — 6.

Ученые полагают, что созданный материал возможно будет применять в технологиях «умный дом», так как датчики системы смогут самостоятельно снабжать себя необходимой электроэнергией без батарей или проводов от внешнего источника электричества.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) синтезировали материал для создания компактных и энергоёмких натрий-ионных аккумуляторов, которые будут в сто раз дешевле массово используемых в настоящее время литий-ионных батарей.

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