Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Ученым из США удалось исправить интеллектуальные нарушения, возникающие при синдроме Дауна. Об этом сообщается в научном журнале Nature.

Исследователи установили, что дефицит памяти и способность к обучению находятся в прямой зависимости от белка, синтез которого происходит в части головного мозга — гиппокампе, которая ответственна за интеллектуальные способности и память человека.

«Синтез белка необходим для более высоких когнитивных функций, поэтому, когда уровень экспрессии снижается, возникает патология формирования памяти», — отметил исследователь Питер Уолтер.

В результате испытаний, проводимых на лабораторных мышах, ученые смогли исправить нарушения процесса выработки белка путем блокировки РНК-активируемой протеинкиназы (PKR), что привело к повышению синтеза белка.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной синдрома Дауна является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. Согласно мировой статистике, каждый 700-й ребенок на планете рождается с этой генной особенностью.

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