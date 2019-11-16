Владимир Станулевич, 16 ноября 2019, 12:11 — REGNUM Прошел конкурс на проведение археологических раскопок в связи с благоустройством Петровского парка. Конкурс проводила дирекция ГБУК «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова», являющееся заказчиком исследований, и в хозяйственном ведении которого находится территория парка. Летом 2019 года здесь были проведены георадарные поиски инициированные Архангельской митрополией и фондом сохранения исторического наследия «Император». Приглашенные московские ученые ВНИИСИИ под руководством археолога Института археологии РАН Алексея Беличенко искали следы деревянной крепости — «города Архангельска».
Георадар показал трассу крепостного рва и остатков деревянной стены, примерно совпадающих с оградой Петровского парка. Одновременно директор драмтеатра Сергей Самодов готовил документы на конкурс по раскопкам в связи с грядущим благоустройством парка. По словам С. Самодова прежде, чем приступить к разработке проекта благоустройства Петровского парка, необходимо провести археологические работы — пять шурфов с целью изучения культурного слоя. Это позволит дополнить историческую карту городской территории, и учесть результаты в проекте благоустройства. Деревянный город-крепость был построен вокруг Михайло-Архангельского монастыря, основанного по преданию в XIV столетии — сейчас это территория Петровского парка. Любой найденный артефакт времен «деревянного» Архангельска будет ценен, потому что в фондах музеев вещи уже «каменного» периода города — считает директор драмтеатра.
«Если археологические работы подтвердят результаты георадарных исследований, проведенных в этом году — говорит Сергей Самодов — то мы сможем сказать, что под ногами у нас не просто важный археологический объект, но и точка притяжения, наполненная важными краеведческими смыслами, как бы сказали в театре, гипертекстом».
Директор драмтеатра видит два варианта развития событий — создание открытой археологической площадки под стеклом, где была бы часть фундамента снесенного в 1929 году Троицкого собора и основания крепостной стены времен Ивана Грозного или воссоздание участка крепостной стены как интерактивного объекта с экспозицией.
В конкурсе ГБУК победил Институт археологии РАН. После заключения контракта Институт будет обязан до конца лета 2020 года провести археологические исследования и предоставить отчет. В институте сообщили, что работами займется Мария Ворожейкина — начальник Поморского археологического отряда института.
Мария не одно десятилетие занимается прошлым Архангельской области. Наиболее важными своими исследованиями она считает работы в Неноксе, на Соловках, в Сийском монастыре и в Сольвычегодске. В Неноксе самой интересной находкой стал подземный воздуховод к соляной варнице. На Соловках — деревянная водопроводная труба XVI века, ведущая из кремля к Белецким баням. Похожие трубы обнаружены в Неноксе, откуда родом строитель соловецкого кремля монах Трифон Кологреев, а это значит, что зодчий привез на острова целый коллектив земляков-строителей. В Сольвычегодске Мария исследовала Соляное озеро и дендрохронология деревянных труб, торчащих из соляных скважин, показала XVI век! В Сие Мария Ворожейкина по просьбе Архангельской митрополии и фонда «Император» летом 2018 года провела раскопки на месте захоронения святого Антония Сийского, где в слое XVI века были найдено прекрасно сохранившееся монашеское облачение — единственное этого периода в России.
В ситуации с Петровским парком Мария не считает крепостной ров, служивший
Причины равнодушного отношения к археологии в Архангельске Мария видит в арифметической безграмотности. Потраченный на раскопки миллион — это деньги, которые оставят в Архангельске пара десятков туристов приехавших посмотреть эти раскопки. А туристов приедут сотни тысяч.