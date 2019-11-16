Урбан-Шампейн, , 00:02 — REGNUM Жёсткость при изгибе плёнки из многослойного графена (до 12 слоёв) составляет 1,2 до 1,7 эВ, пишет Nature Materials.

К такому выводу пришли сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США). Они также убедились, что слои графена скользят друг относительно друга без трения при углах изгиба свыше 40 градусов.

Напомним, графен — это одна из модификаций углерода, образованная атомами, расположенными в один слой. Для графена характерна большая механическая жёсткость и рекордно высокая теплопроводность.