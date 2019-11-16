Москва, 16 ноября 2019, 14:17 — REGNUM «В Советском Союзе Академия была в два раза меньше, но результатов было больше», — отметил в ответе на вопрос ИА REGNUM о снижении уровня и падении престижа РАН её глава, академик Александр Сергеев.
Академия наук РФ не только уменьшилась на сотню членов, но и помолодела. Средний возраст избранных академиков 64 года, а членов-корреспондентов 58 лет, против прежних 75 и 68. То есть в среднем на 10 лет РАН стала моложе. И эту тенденцию её глава считает необходимым сохранить. При этом, так сказать, «старейших и мудрейших» никто трогать не собирается. Во-первых, звание академика, как известно, пожизненное. Во-вторых, ученые с большим опытом — это опора науки, её слава. В РАН свои цифры возраста — дал понять ее президент.
Причину падения известности ученых в обществе — в былые времена было иначе: имена Курчатова и Королева знали даже дети, академик Сергеев видит не в самой науке или ее представителях. Общество и власть виноваты в этом.
Впервые за многие годы главными «героями» Общего собрания РАН стали гуманитарии. Традиция первенства «физиков» на сей раз была нарушена. И это тоже связано, как выясняется, с задачами страны и российской науки. На Сессии первого дня Собрания обсуждались фундаментальные проблемы развития современного российского общества. Впервые был представлен научный взгляд на современную Россию с точки зрения гуманитарных наук.
Выборы академиков и членов-корреспондентов — первые с новым президиумом РАН — прошли, что называется, инновационно. Число вакансий сократилось. Конкурс на них возрос — где-то даже до 55 человек на место. Да и подсчет голосов экспериментально вели в электронном виде. Вот, правда, с модным ныне индексом Хирша (показатель, предложенный физиком Хорхе Хиршем для оценки научной продуктивности физиков, основанный на количестве публикацийи цитировании этих публикаций — прим. ИА REGNUM.) не везде все сложилось гладко. «"Хирш» не везде в почете», — отметил академик, объяснив, что важнее все же результаты работы. Как, например, в Сельхозакадемии: новые сорта культур и породы животных, выведенные учеными, перевешивают по значимости публикационную активность. Отчего и на этих выборах избрали, скажем, не ученого с высоким индексом Хирша, а того или тех, у кого он был ниже, но научные результаты — то, что можно увидеть и, так сказать, потрогать — убедительнее. Особенно, по словам академика, индексы Хирша высоки у тех, кто работает в крупных международных компаниях, «где у каждой статьи 100−200−1000 авторов». В этом случае «Хирш у вас начинает расти, как на дрожжах, а кто-то публикуется один: попробуй, угонись».
Тем не менее, показатель публикационной активности — средний по специальности — безусловно, учитывался. Если не дотягивал до нужной величины, то возникали законные вопросы, чем это вызвано, пояснил критерии оценки кандидатов в РАН её глава.
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