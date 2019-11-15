Претория, ЮАР, , 15:05 — REGNUM Место на Земле, где полностью отсутствует биологическая жизнь, находится на северо-востоке Эфиопии неподалеку от вулкана Даллол. Его в ходе исследований обнаружили учёные, сообщило издание Live Science.

Как пояснила один из авторов исследования Пюрификасьон Лопес-Гарсия, различные формы жизни на Земле планете приспособились к выживанию даже в сверхгорячих, сверхсолёных и суперкислотных средах. Однако, при наличии всех этих трёх факторов, земная жизнь погибает.

Исследователи взяли пробы из гидротермальных водоёмов, окружающих эфиопский вулкан Даллол. Анализ показал, что в пробах биологических организмов просто нет.

«Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов. Среда водоёмов вокруг вулкана Даллол полностью лишена какой-либо жизни», — подчеркнула исследователь.