Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за доставку астронавтов заплатило Роскосмосу в общей сложности $3,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном 15 ноября докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Космонавт NASA

В отчете говорится, что в нем приведены данные с 2011 года по июль 2019. Всего за это время российские ракеты отправили на МКС 70 астронавтов США и других стран, являющихся их партнерами по космическим исследованиям.

Как передавало ИА REGNUM, NASA в 2011 году прекратило запуски ракет Space Shuttle и для доставки астронавтов на МКС пользовалось услугами Роскосмоса. Компании Boeing и Space X ведут разработки новых пилотируемых космических кораблей, но в американском космическом агентстве уже заявили, что даже в случае их успеха не намерены отказываться от полетов на ракетах «Союз».