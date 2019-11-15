Токио, , 13:38 — REGNUM Неожиданную находку сделали палеонтологи на японском острове Хонсю. Научная статья об открытии 14 ноября была опубликована в журнале Smithsonian Magazine.

Сообщается, что в японском «карьере динозавров» Китадани ученые нашли останки древней птицы размером с голубя, которая по строению тела напоминает протоптиц юрского периода, но в то же время имеет хвост такой же, как у современных птиц. Ее назвали Fukuipteryx prima.

Отмечается, что на роль «недостающего звена» между динозаврами претендует несколько найденных видов древних птиц, но Fukuipteryx prima подходит на эту роль лучше всего.

«Наш анализ показал, что он является самым примитивным среди птиц раннего мелового периода», — говорит палеонтолог университета префектуры Фукуи Такуя Имаи.

Уникальность находки, возраст которой оценили в 120 млн лет, еще в том, что скелет древнейшей птицы не был раздавлен, а сохранился в трех пропорциях, что позволяет ученым получить большее представление о ходе эволюции.

Кроме того, древних птиц ранее находили только в одном из районов Китая. Новая находка говорит о том, что эволюция птиц на ранней стадии происходила в разных точках нашей планеты.