Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Использовать модифицированные бактерии для поиска мин намерены в Пентагоне, сообщает американская компания Raytheon.

Компания сообщила, что структура Пентагона — Агентство перспективных оборонных разработок — подписала с ней соглашение о создании новой системы обнаружения взрывных устройств, где будут задействованы бактерии.

Уточняется, что модифицированными бактериями будет засеваться территория, на которой, предположительно, может находиться взрывчатка. Засев будет производиться с беспилотников.

Бактерии вызовут у взрывчатых веществ реакцию, которая будет выглядеть как свечение — из-за образующегося белка. Датчики беспилотников смогут зарегистрировать это свечение. Такой способ, отмечает производитель, является безопасным — в отличие от традиционных методов поиска взрывчатки.