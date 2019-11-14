Великий Новгород, , 19:08 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 14 ноября, стартовала апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний — она предусматривает использование в качестве детекторов лабораторных крыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородского правительства, обследование проходит в Центральной городской клинической больнице.

Первыми скрининг прошли исполняющая обязанности министра здравоохранения области Резеда Ломовцева и экс-глава минздрава региона, заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Антонина Саволюк.

В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что на биогибридный скрининг записались более тысячи новгородцев. Планируется, что в нём примут участие до 1,5 тыс. жителей региона.

Напомним, в Новгородской области ежегодно выявляется около 3 тыс. новых онкобольных. Власти региона поставили задачу решить проблему с диагностикой онкологических заболеваний в первичном звене.

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