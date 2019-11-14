Великий Новгород, 14 ноября 2019, 19:08 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 14 ноября, стартовала апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний — она предусматривает использование в качестве детекторов лабораторных крыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородского правительства, обследование проходит в Центральной городской клинической больнице.
Первыми скрининг прошли исполняющая обязанности министра здравоохранения области Резеда Ломовцева и экс-глава минздрава региона, заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Антонина Саволюк.
Технология разработана совместно Фондом перспективных исследований, Южным федеральным университетом и Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом Минздрава России и заключается в базовых, природных способностях крысы, которая является хорошим сенсором и чутко улавливает различные запахи. Когда больной человек выдыхает воздух, его организм выделяет целый набор определенных органических соединений, которые отражают процессы, происходящие в организме. Крысе для этого в мозг вживляется специальный чип, после чего животное погружают в состояние анабиоза, а специальная компьютерная система улавливает мозговые импульсы грызуна и его реакцию на запахи. Крысы способны диагностировать у человека туберкулёз, диабет, рак лёгких и рак желудка. Для новгородского эксперимента уникальных крыс вырастили в Новосибирске.
В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что на биогибридный скрининг записались более тысячи новгородцев. Планируется, что в нём примут участие до 1,5 тыс. жителей региона.
Напомним, в Новгородской области ежегодно выявляется около 3 тыс. новых онкобольных. Власти региона поставили задачу решить проблему с диагностикой онкологических заболеваний в первичном звене.
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