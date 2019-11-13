Бишкек, , 23:00 — REGNUM Бизнес в Киргизии может напрямую обращаться к научным учреждениям и делать заказы, при этом суммы финансирования будут относиться к вычетам с налогооблагаемой базы. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на праздновании Дня науки в Национальной академии наук, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленной чиновницы, в течение долгих лет наука в республике оставалась без должного внимания.

«Сейчас все понимают необходимость вывода киргизской науки на современный уровень. Наука в современном обществе играет очень важную роль. Уровень развития науки — один из показателей современного развития государства», — подчеркнула она.

Омурбекова отметила, что в нынешнем году правительство приняло ряд важных решений в сфере науки — обновило совет по науке и инновациям, определило в качестве приоритетного направления результаты научных исследований имеющих практическое применение для развития страны и предложило с 2020 года сделать основной упор в сфере научных исследований на государственный заказ.

«В целях повышения мотивации, придания нового импульса для развития науки в 2019 году в Налоговый кодекс были внесены поправки, направленные на поддержку развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что обеспечит прямое финансирование бизнесом внедрений инноваций», — подытожила вице-премьер.