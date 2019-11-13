Белгород, , 14:58 — REGNUM В Белгородской области запустят производство кормового белка из личинок мух, на эти цели выделены субсидии в размере 217 млн рублей в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщает портал Бел.ру.

Средства выделены производителю кормов «Агроакадемия» и Белгородскому государственному технологическому университету имени Шухова. Они пойдут на научное и технологическое сопровождение проекта.

Директор «Агроакадемии» Сергей Лиман пояснил, что растительный белок, который используется в кормах, не может полностью заменить животный белок. Белок из личинок призван стать заменой рыбной и костной муке.

Для разведения, выращивания и переработки личинок мухи чёрная львинка в 2021 году построят завод. Авторы проекта нацелены на производство 300 тонн белковой муки в месяц, при этом большая часть продукции пойдёт на экспорт.