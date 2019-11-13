Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) остался без руководителя. Об этом в соцсетях сообщила Наталья Архипенко, руководившая факультетом с 2016 года.

«Почти пять лет мы с вами сотрудничали, развивая себя и делая наш институт, ЮФУ и мир лучше. Настало время двигаться дальше. Желаю всем успехов и благодарю за сотрудничество и понимание», — написала Архипенко.

Исполнять обязанности руководителя будет и. о. проректора пообразовательной деятельности вуза, кандидат педагогических наукГульнара Ломакина.