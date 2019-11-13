Москва, , 10:59 — REGNUM Говорить о массовых проявлениях научной недобросовестности в российских вузах нет оснований, считает член-корреспондент РАН, академик Российской академии образования и ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, полный текст интервью с которым газеты «Московский Комсомолец» предлагаем вашему вниманию.

«Недавно отечественные СМИ оттиражировали очередной скандал: якобы двадцать процентов ректоров российских вузов оказались уличены в научной недобросовестности. Автор громкого доклада-разоблачения — сетевое сообщество «Диссернет», позиционирующее себя как «борцы с лженаукой». «МК» обсудил сложившуюся ситуацию с Александром ЗАПЕСОЦКИМ — членом-корреспондентом РАН, академиком Российской академии образования и одним из старейших по стажу ректоров страны — он руководит Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов уже 29-й год.

— Александр Сергеевич, каждый пятый ректор России — жулик? Неужели все так плохо?

— Нет, конечно, это полная чепуха. На жуликов весьма похожи те, кто выдвигает в адрес ректоров подобные обвинения. Даже в 1990-е, когда государство еще по инерции проявляло уважение к науке, а контроля за учеными было маловато, массовые нарушения такого рода были невозможны. Теперь же наука не в чести. Ректору ею совсем необязательно заниматься. Скорее даже опасно: чиновники злятся, когда подчиненные «умничают». Сейчас за избрание в Академию наук с работы выгнать могут. С другой стороны, сильно ужесточились требования к подготовке и публикации научных работ. Высшая аттестационная комиссия весьма жестко контролирует защиты диссертаций. В общем, отдельные нарушения, конечно, могут быть. И бывают. Но в целом говорить о сколько-нибудь массовых проявлениях научной недобросовестности ректорами нет оснований. Другое дело, что в обществе в принципе существует серьезный запрос на разоблачения всевозможных злоупотреблений. И «Диссернет» на этом спросе спекулирует.

— Как же так? В «Диссернете» ведь собрались признанные ученые, используются современные методы анализа текстов.

— Ничего подобного! Простодушным гражданам «желтая пресса» действительно преподносит эту публику как «настоящих ученых», «бескомпромиссных борцов с лженаукой». В научной же среде отношение к ним совсем иное. Брезгливое. По-настоящему крупных ученых, насколько мне известно, там нет. Далеко не все имеют степени кандидатов наук. Зато полно, мягко говоря, сомнительных личностей. Ученые ехидно называют активистов «Диссернета» сборищем научных карликов. Говорят, что если поручить подготовку доклада о ректорах уборщицам или парикмахерам, толку будет больше. Если, разумеется, не давать последним западные гранты и американское гражданство, ибо большинство функционеров «Диссернета» — резиденты стран Запада. А глава этого почтенного сообщества давно проживает в США, штат Аризона. Там же зарегистрирован сайт, где публикуются «разоблачения». Наврут с три короба — к суду привлечь проблематично. Можно представить себе, какова структура доходов этих разоблачителей. И кто определяет адресатов для их нападок.

— Подождите, но все обвинения «Диссернета» основаны на беспристрастной работе компьютера. Это не активисты находят плагиат, а машина. Машина нашла — и факт вины установлен.

— Эта версия рассчитана на людей наивных, доверчивых. На самом деле любые текстовые совпадения могут стать только началом работы специалиста по установлению факта плагиата. Мы в СПбГУП ввели обязательную проверку работы на плагиат первыми в стране. И хорошо знаем, что в зависимости от программной настройки компьютера плагиатом может стать название вуза или города, любое имя, любой текст вообще. Посмотрите: математики используют придуманные арабами цифры, гуманитарии заимствуют из русского языка все слова, которые используют. Чем не плагиат? Одна из лучших стандартных программ «Антиплагиат» может вменить вам в вину фрагменты из вашей же диссертации, украденные у вас и размещенные на платных сайтах. То есть ученый имеет шанс стать плагиатором собственных текстов. А еще надо разбираться, кто у кого списал. Совсем необязательно создателем текста является первый публикатор. Под понятия плагиата не подпадают случаи соавторства, совпадения текстов руководителя научной группы и его сотрудников и т.д. Короче говоря, одного только совпадения текстов совсем недостаточно для установления факта плагиата. Но деятелей «Диссернета» правда, похоже, не интересует. Им нужно найти совпадения и как можно громче об этом прокричать. Дальнейшее не важно. Пусть облитые грязью отмываются. И пусть реальные нарушения найдутся в одном случае из ста. Тогда ловкачи будут кричать: «Вот видите, мы были правы!». А в остальных случаях будут кричать еще истошнее: «Нарушителей покрывают влиятельные силы. Те, кто на стороне зла!».Но каждого, кто захочет вникнуть в суть происходящего, ждет изумление. Оказывается, юридически компашка «борцов за чистоту науки» в своих докладах вообще никого ни в чем не обвиняет. Продираешься через дебри ссылок и обнаруживаешь в конце хитроумной цепочки примечание: «наша экспертиза носит вероятностный, предположительный характер». То есть не факты обнародует «Диссернет», а предположения. Некая гоп-компания просто подвергает сомнениям работу уважаемых людей. По существу, «Диссернет» провоцирует СМИ на превращение своих намеков в факты. И некоторые журналисты, все чаще забывающие про Закон «О СМИ», ничего не проверяют, пичкают охочих до клубнички читателей враньем: «Ой, нашли среди ученых жуликов, ату их!». На самом же деле, как я полагаю, сами охотники за чужими репутациями и есть жулики. И они намного хуже карманных воров. Те крадут кошельки из карманов. И тайно. Эти публично крадут чужую честь, шельмуют порядочных людей. «Диссернет» сам участвует в производстве фальшивок, инициирует подлоги.

— Но речь не только о плагиате. Ряд ректоров упрекают за «множественные публикации». Это что за форма научной недобросовестности?

— Нет такой формы. Есть злонамеренная выдумка активистов «Диссернета», попытка выдать белое за черное. Бывает, что один и тот же текст, добросовестно подготовленный автором, появляется в нескольких изданиях. Спрошу: человек написал статью или книгу. Хорошо написал. Все ее хотят публиковать. И что тут плохого? Виноваты ли Эйнштейн, Фрейд или Маркс, что их перепечатывают все, кому не лень? Я почему-то думаю, что молодцы и те, кто написал, и те, кто перепечатал. Людям интересно, науке и обществу — польза. Иной вопрос — авторские права и отношения с издателями. Ряд журналов хочет, чтобы автор предлагал им то, что нигде не публиковалось. Но это уже сфера договоренности ученого с журналами. И ответственности за выполнение договоренностей. Но это никак не связано с научным качеством материала. «Диссернет» же напускает тумана совсем иного свойства. Скорее даже не тумана, а дурного запаха. Вы будете смеяться, но и меня во «множественных статьях» эти деятели обвинили. Я, конечно, не Эйнштейн. Но за десятилетия занятий наукой имею около 3 тыс. публикаций, а на самом деле, не сомневаюсь, их куда как больше. Многое перепечатывают без моего ведома. И мне ни разу в голову не приходило предъявлять кому-то претензии. Как ученый я заинтересован в пропаганде своих научных взглядов. Между прочим, и ко мне ни у кого претензий нет. Кроме деятелей из «Диссернета». Не сомневаюсь, что этой публике мои научные взгляды не нравятся. В таких случаях приличные люди спорят по существу, без грязных выдумок. «Диссернет» же врет людям, вводит массовую аудиторию в заблуждение.

— В чем конкретно они вас обвинили?

— Это действительно любопытно, наглядно показывает нечистоплотность «борцов с лженаукой». В 2002 и 2003 годах под эгидой Института философии РАН вышла моя книга: «Образование: философия, культурология, политика». Она была процитирована в научной литературе (монографиях, кандидатских и докторских диссертациях, журналах) около 1100 раз. Получила премию Правительства России. Большой успех. Если бы только одно это случилось с моей работой, уже бы считал, что прожил жизнь не зря. А через несколько лет костромской журнал «Экономика и культура» (хороший, кстати, журнал) перепечатал ее фрагмент в рубрике «Ретро», специально предназначенной для классики научной мысли. Ради интереса позвонил в Кострому. Главный редактор поведал, что на одной из научных конференций сидел рядом с президентом Российской академии образования Никандровым. И тот говорит: «Посмотри, какие у Запесоцкого интересные взгляды на экономику образования». С тех пор редакция стала следить за моими публикациями. А потом и фрагмент книги перепечатала. Со мной не согласовывали. Да мне это и не нужно. А теперь «борцы с лженаукой» приводят это как факт моей научной недобросовестности. Другой случай: выступал я в 2012 году с пленарным докладом (это особая честь для ученого) на Всероссийском философском конгрессе в Нижнем Новгороде. Доклад имел огромный резонанс. Там свыше 2 тыс. крупных ученых участвовало, практически все заведующие профильными кафедрами вузов страны, зарубежные гости. Заранее заготовленного текста у меня не было, обычно выступаю без бумаги. Люди расшифровали аудиозаписи, листки ходили по рукам. Потом стали поступать просьбы из журналов об авторизации текстов. Я подготовил журнальный вариант доклада для академического издания «Вопросы философии», откуда потом его перепечатали другие отечественные и зарубежные журналы. И это мне тоже попытались вменить в вину. От подобных претензий «Диссернета» за версту воняет заказухой и жульничеством.

— «Диссернет» уже много лет ведет борьбу с ВАК — органом, уполномоченным контролировать защиты научных диссертаций, проводить экспертизы, выдавать дипломы кандидатов и докторов наук. И какие-то работы в итоге отменяют.

— Да, бывает. Иногда. Может быть, в одном случае из ста. А то и реже. И это естественно. Судите сами. «Диссернет» уж если в чем-то и демонстрирует высшую квалификацию, то это в организации скандалов. Между прочим, не всякий может. Тут нужны особые способности, соответствующая психика, опыт. Нужны наклонности садистов. У них, по-видимому, это все есть. Можно было бы, наверное, этих людей назвать профессиональными скандалистами. А в ВАК также специалисты высшего класса, только по диссертациям. Задача ВАК — объективный анализ диссертаций. Естественно, «разоблачения» «Диссернета» обычно ВАК не подтверждаются.

— А срок давности для пересмотра диссертаций зачем нужен?

— Для обеспечения естественного права честных людей жить нормальной жизнью. Кстати, нужен не только в науке. Понятие искового срока появилось в российском законодательстве примерно в XV веке. А в римском праве — пару тысяч лет назад. И вовсе не для защиты преступников. «Срок давности» нас окружает и защищает повсюду как гарант стабильности, идет с нами всю жизнь. И будет сопровождать наших детей и внуков. Не только наших, конечно. Вот в США при бракосочетании звучит фраза (цитирую не дословно): «Если кто знает о препятствиях для этого брака, пусть заявит о них сейчас или потом замолчит навсегда». Данный подход пронизывает всю мировую юриспруденцию. Скажем, при ликвидации фирмы претензии к ней могут быть предъявлены лишь в определенный период времени. И сделки с недвижимостью могут быть опротестованы лишь в определенный срок. То же — по многим коллизиям уголовного права. Дело в том, что со временем утрачивается возможность полноценного исследования обстоятельств дела. Увеличивается возможность фальсификаций, жульничества, подлогов, несправедливого приговора. Любой человек имеет право жить спокойно, не ожидая всю жизнь «прилета» претензий, скажем, от какого-нибудь сомнительного сетевого сообщества. Представьте себе, что вы сегодня купили квартиру для своего ребенка, а через 20 лет, после, скажем, вашей смерти, к нему явится какое-нибудь жулье и начнет, тыкая в компьютер, требовать, чтобы дети ваши квартиру освободили… К счастью, никто такую ситуацию не допустит. В нормальной стране, конечно. Вот и протесты по поводу сроков давности в отношении диссертаций недопустимы. Строго говоря, они и незаконны, и аморальны.

— И все же некоторая часть общества считает, что польза от «Диссернета» есть. Вы так не думаете?

— Может быть, в начале этой истории какая-то польза и была. Но теперь эта публика выдумывает все больше нелепых претензий, старается запачкать без оснований как можно больше серьезных ученых. «Борцы с лженаукой» дошли уже до запредельных подлостей — очернения людей, ушедших из жизни. Это, видимо, доставляет особое удовольствие — покойники ведь за себя постоять не могут… Самодеятельные «эксперты» возомнили себя законодателями этических норм в науке, судьями над такими личностями, которым они сами во всех отношениях в подметки не годятся. Я посмотрел список ректоров, которых они попытались обгадить. Там ведь есть настоящие звезды, которыми гордится страна. Фактически самозванцы пытаются подорвать в обществе престиж отечественного образования. Не сомневаюсь, что это у них не получится».