Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Заместитель министра образования и науки Казахстана Фатима Жакыпова освобождена от должности согласно поданному заявлению, сообщили 13 ноября в пресс-службе премьер-министра республики.

Ранее, 11 ноября, Жакыпова заявила, что решила оставить пост вице-министра образования и науки и перевестись на другую работу из-за обвинений её в плагиате.

Напомним, в начале ноября депутат сената Казахстана Едил Мамытбеков направил запрос премьер-министру республики с просьбой разобраться в вопросе о плагиате в научной работе Фатимы Жакыповой.

После обвинений СМИ бывший замминистра образования опубликовала результаты проверки её работы программой Turnitin, с которой работает министерство, — уникальность составила 87%. Жакыпова считает, что причиной такого внимания к ней может быть лоббирование интересов иностранных компаний.

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