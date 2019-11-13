Бишкек, , 09:20 — REGNUM В системе электроснабжения Киргизии потенциал экономии электроэнергии составляет 30−40% от общего объема производства. Об этом заявил заведующий сектором развития возобновляемых источников энергии государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Бекнур Маратбеков, сообщает 13 ноября издание 24.kg.

Он отметил, что за последние несколько лет потребление топлива в республике выросло на 25% при увеличении производства на 9%. Именно поэтому энергетики Киргизии придает особое значение повышению уровня энергоэффективности, добавил Маратбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ответе на депутатский запрос заявил, что правительство республики может изменить тариф на электроэнергию.

Читайте также: Правительство Киргизии готовит население к росту цен на электричество