Нанкин, Китай, , 08:56 — REGNUM Международная команда исследователей обнаружила жука-опылителя в кусочке янтаря возрастом 99 млн лет, что делает его одним из самых древних насекомых-опылителей из найденных в мире, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Открытие было сделано учеными из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии Наук и Университетом Индианы, США. Результаты были опубликованы в научном журнале «Труды национальной академии наук».

Находка подтвердила гипотезу о взаимосвязи насекомых и покрытосеменных Мелового периода, а также предоставила самые древние из существующих доказательства существования в ту эпоху системы опыления растений насекомыми.