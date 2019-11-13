Харбин, Китай, , 06:56 — REGNUM Житель китайского города Харбин в течение двадцати лет жил с вросшим в нос зубом, 12 ноября сообщает газета Daily Mail.

В начале ноября он обратился в больницу с жалобой на заложенность носа, затруднение дыхания и плохой сон. Снимки рентгена выявили странный сгусток в носовой полости, которой после тщательной проверки оказался зубом.

Оказалось, что в возрасте десяти лет пациент выбил два зуба, упав со здания торгового центра. Один из зубов остался и прижился в носу пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии у пациента был удален зуб длиной 3,7 сантиметра, попавший в книгу рекордов Гиннесса.