Якутск, , 05:00 — REGNUM Экс-ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, и.о. директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Леонид Владимиров избран членом-корреспондентом Российской Академии наук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Леонида Владимирова с высоким статусом:

«Поздравляю доктора биологических наук, профессора Леонида Николаевича Владимирова с избранием членом-корреспондентом Российской Академии наук!

Специалист в области зоотехнии и ветеринарии, Леонид Николаевич много лет посвятил исследованиям домашних северных оленей и лошадей якутской породы. Мы ставим высокую планку участия республики в решении общегосударственных задач развития российской науки, и сегодня как никогда важен признанный научный авторитет наших учёных, подтвержденный высоким академическим статусом. Благодарю академиков и членов-корреспондентов РАН за их выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пройдут выборы в головной структуре РАН, а также Уральском, Сибирском и Дальневосточном отделениях академии.

Президент РФ Владимир Путин пожелал всем претендентам удачи, отметив, что все они — люди «очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук».