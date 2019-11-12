Москва, , 23:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса. Документ размещён 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, подписанное 16 апреля 2019 года, предполагает обновление существующего формата сотрудничества между Россией и ЦЕРН и расширение участия российской стороны в деятельности организации, а также присоединение ЦЕРН к проектам на территории России.

В документе определяется порядок участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН и порядок присвоения прав на интеллектуальную собственность. Также соглашение позволяет российским учёным и студентам участвовать в организуемых ЦЕРН школе физики ускорителей, вычислительной школе, европейской школе физики и летней школе для студентов. Расширяются возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН.

Предыдущим соглашением, которое было подписано в 1993 году, все эти вопросы не регулировались.