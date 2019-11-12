Пекин, , 19:27 — REGNUM Шесть стран Юго-Восточной Азии, расположенных вдоль маршрута «Морского Шелкового пути», получают помощь Китая в вопросах, связанных с мониторингом и прогнозированием землетрясений, сообщает 12 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление начальника сейсмологического управления южно-китайской провинции Гуандун Сунь Пэйцина.

Отмечается, что при помощи КНР были созданы сейсмологические сети четырёх стран — Лаоса, Мьянмы (Бирмы), Таиланда и Малайзии. Ещё две страны — Индонезия и Камбоджа — входят в список тех, где с участием Китая осуществляется строительство 24 станций сейсмического мониторинга.

Среди форм работы с этими странами в Китае также практикуется организация курсов по технологии исследований в области сейсмологии для сотрудников профильных ведомств стран.