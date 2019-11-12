Обнинск, Калужская область, 12 ноября 2019, 17:46 — REGNUM Трехметровый композитный корпус, созданный специалистами Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех), станет щитом от солнечных лучей для зеркального рентгеновского телескопа и другого высокоточного оборудования российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», сообщает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.
Из-за особенностей орбитальной позиции обсерватории «Спектр-РГ» один из ее бортов будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей, а противоположный борт — в тени, что повлечёт неравномерную температурную нагрузку на аппарат. Термоустойчивые композитные материалы защитят телескоп и конструкционные элементы астрофизической обсерватории от рисков термической деформации.
ОНПП «Технология» изготовило для обсерватории «Спектр-РГ» также элементы базового модуля служебных систем «Навигатор», который разработан в АО «НПО Лавочкина». В их числе — корпус, панели терморегулирования и панели радиаторов охлаждения аккумуляторных батарей.
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