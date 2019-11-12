Хабаровск, , 07:20 — REGNUM В Хабаровском крае предлагается создать центр реабилитации морских млекопитающих. С инициативой выступили представители Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реабилитационный центр, по мнению учёных, необходим для морских млекопитающих, которые могут попасть в ситуацию, аналогичную той, в которой оказались пленники «китовой тюрьмы» — косатки и белухи — в бухте Средняя в Приморском крае.

В комментарии региональному ИА ДВ-Новости главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков отметил, что косатки и белухи — полярные животные, поэтому создавать для них реабилитационный центр в Приморье бессмысленно. А вот в Охотском или Беринговом морях он был бы уместен. К тому же, в Приморье уже существует реабилитационный центр «Тюлень».

Руководитель экологической организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын также считает, что создавать такой центр было бы удобнее на Сахалине или в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, все косатки и белухи, содержавшиеся в китовой тюрьме в Приморье, освобождены в начале ноября 2019 года.