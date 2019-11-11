Архангельск, , 23:57 — REGNUM В Северном (Арктическом) федеральном университете начнут готовить преподавателей ненецкого языка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

В вузе считают, что изучение языка на профессиональном уровне станет одной из форм поддержки коренных народов Севера. Курс будет ориентирован на педагогов Ненецкого автономного округа, которые могли бы преподавать язык в школах.

Программу по изучению ненецкого языка разработают в течение года, для этого его авторам придется провести опрос среди коренного населения НАО.

«Нам нужно поехать на место, в Нарьян-Мар, для того, чтобы провести опрос, как те, кто говорит на ненецком языке, видят его будущее, как он развивается, то есть необходимо подвести серьезную научную основу под наш курс», — отметил руководитель программы, заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики САФУ Александр Поликарпов.

В настоящее время на ненецком языке говорят в основном в Арктической зоне России: в Ненецком, Ямало-Ненецком округах, Республике Коми, Архангельской области и некоторых других регионах.

По словам Александра Поликарпова, грамматику языка нельзя назвать простой: в нем семь падежей, а число, кроме единственного и множественного, может быть двойственным. В языке выделяют два диалекта: лесной и тундровый.

«За основу литературного языка, на котором идет обучение в Нярьян-Маре и окрестностях, берется большеземский говор тундрового диалекта. Есть учебные пособия, но их необходимо обновлять. Думаю, что мы в итоге создадим собственное учебное пособие, по которому и будем заниматься», — сообщил Поликарпов.

Начать обучение планируется в 2021 году, при этом отмечается, что интерес к проекту проявили представители республик Коми и Карелия, где также стоит вопрос сохранения языков коренных народов. Кроме того, коллеги из Франции также заинтересовались возможностями курса ненецкого языка и даже готовы направлять студентов для его изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ненецкий автономный округ заключил соглашение о сотрудничестве с САФУ в рамках развития научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданного на базе вуза. Согласно подписанным договоренностям, округ предоставит НОЦ территорию для отработки научных исследований в условиях Крайнего Севера.