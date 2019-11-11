Гуанчжоу, Китай, , 23:33 — REGNUM В Гуандуне, одной из наиболее развитых китайских провинций, расположенной на юге страны, открылся международный студенческий лагерь Ассоциации технических университетов Китая и России и университетов региона «Большого залива», объединяющего провинциальный центр Гуанчжоу и специальные автономные районы (САР) Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), сообщает 11 ноября Синьхуа.

Форум проходит на территории Южно-Китайского технологического университета (ЮКТУ) Гуанчжоу и в таком формате организовано впервые. С российской стороны объявлено об участии восьми вузов, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФТИ. С китайской стороны принимают участие пятнадцать вузов, и, кроме хозяев встречи, в этот список входят технологические университеты Харбина (провинция Хэйлунцзян), Сянгана и Аомэня.

Выступая на открытии лагеря, один из организаторов, проректор МГТУ им. Баумана Сергей Коршунов назвал основными целями форума укрепление взаимопонимания и дружбы между российскими и китайскими студентами, создание площадок и платформ по взаимному обмену идеями и достижениями. Ректор ЮКТУ Гао Сун выразил надежду на совместное использование ресурсов и укрепление взаимной связи между вузами двух стран в общих интересах.

Мероприятия предусматривает рассмотрение 35 инновационных и предпринимательских проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в которых участвуют более сотни российских и китайских студентов и преподавателей.