Москва, , 23:26 — REGNUM Российские школьники стали победителями Всемирной робототехнической олимпиады, которая проходила в Венгрии. Команда Московской школы программистов набрала максимально возможное количество баллов и завоевала золото в основной категории.

«Это одна из самых престижных олимпиад по детской робототехнике. На ее финал приехали 1300 человек из 78 стран, в каждой категории было по 80 команд. Участвовали сильнейшие молодые робототехники, прошедшие все этапы отбора в своих странах», — заявил корреспонденту ИА REGNUM тренер команды робототехников Московской школы программистов Максим Шепелев.

«Категория, в которой мы выиграли, подразумевает конструирование робота из строго ограниченных наборов деталей LEGO. Причем это не прямоугольные кубики с выступами, как многие люди думают. LEGO выпускает специальные конструкторы LEGO Mindstorms. Они комплектуются из стандартных деталей LEGO, типа шестеренок и балок, и из набора сенсоров, двигателей и программируемого блока. Благодаря этому конструктору можно создать программируемого робота. Причем для его создания ребята используют сложные алгоритмы. И все это не симуляция, а реальное создание робота, который может выполнять определенный набор задач», — пояснил тренер.

Отметим, что Россию на соревнованиях представляли 42 робототехника из Москвы и Московской области, Казани, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иннополиса, Магнитогорска и других городов. Золото взяли одиннадцатиклассники Андрей Пономарев и Александр Михненко.