Аддис-Абеба, , 19:20 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде провела переговоры с руководством университета Британской Колумбии, члены которого прибыли в Аддис-Абебу с рабочим визитом. Президент ранее посетила университет во время своего визита в Канаду на конференцию «Women Deliver» в июне 2019 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Во время своего визита в Ванкувер президент обсудила направления дальнейшего партнерства между вузами Эфиопии и Канады. Руководящая группа, приехавшая из Ванкувера, продолжила работу по некоторым направлениям партнерства, поднятым еще в июне. Президент подчеркнула, что многое можно достичь совместными усилиями, в том числе крайне плодотворного сотрудничества, и этому следует уделить особое внимание.

Руководство университета выразило желание работать с высшими учебными заведениями в Эфиопии по многим аспектам. Представители университета Британской Колумбии также изложили свои планы по созданию прочных связей между университетами в двух странах, о чем сообщает канцелярия президента.