Москва, 11 ноября 2019, 17:23 — REGNUM В 2020 году пользователи смогут полюбоваться планетой Земля на фотографиях, сделанных из космоса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко.
«Сегодня мы в рамках НИРа уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис», — сказал Заичко.
По его словам, пользователи получат доступ к геопорталу Роскосмоса, а также к базе данных дистанционного зондирования планеты Земля.