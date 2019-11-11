Москва, , 15:23 — REGNUM 15 ноября в Москве на всероссийской конференции с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» будет представлен совместный доклад российских и югоосетинских врачей по вопросам развития службы анестезиологии-реаниматологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Южной Осетии.

На конференции состоятся выступления ведущих российских и зарубежных анестезиологов-реаниматологов, будет представлен лекционный образовательный курс, проведены мастер-классы и выставка современного медицинского оборудования.

В рамках мероприятия будут представлены результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.