Магадан, Магаданская область, , 08:31 — REGNUM Врачи рентгенохирургического отделения Магаданской областной больницы успешно опробовали новую методику лечения острого ишемического инсульта, которая оставляет пациенту довольно хорошие шансы на дальнейшее излечение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эндоваскулярная тромбоэкстракция — такой метод внедрили специалисты колымской больницы, сообщили в лечебном учреждении.

Подобные операции уже вошли в мировую практику. Доказано, что они не просто спасают людям жизнь, но практически исключают инвалидность. Мало того, буквально через несколько дней после операции пациент уходит из больницы на своих ногах.

«Решающий фактор успешности операции — это своевременность обращения за медицинской помощью. Поэтому, как только заметили у себя или у других такие симптомы, как перекошенность лица, носогубной складки, онемение конечностей, потеря координации, речевые нарушения, следует немедленно вызвать скорую помощь. После проведенной операции, пациент двигает рукой и ногой, сжимает пальцы», — пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной больницы Алексей Семенюк.

Врачи успели использовать, так сказать, терапевтическое окно: у них было 2,5 часа с момента инсульта до операции. Чтобы не наступила смерть, у инсультника есть 4,5 часа для принятие мер.

Как сообщало ИА REGNUM, общая смертность от болезней системы кровообращения в Белгородской области в 2019 году составила 713,3 на 100 тыс. населения. Часты случаи смерти от геморрагического и ишемического инсульта в молодом возрасте.