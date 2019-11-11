Москва, 11 ноября 2019, 07:53 — REGNUM С инициативой передать педагогические вузы в ведение Минпросвещения выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом сообщает RT.
За работу педагогических вузов в РФ отвечает Минобр, напомнил Чернышов. Однако, как считает парламентарий, сотрудники Минпросвещения лучше понимают, какие потребности в педагогических кадрах есть у регионов.
Исходя из этого, по мнению парламентария, вполне логично, если педвузы страны будут отданы в юрисдикцию Минпросвещения.
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