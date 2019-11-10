Берлин, , 20:25 — REGNUM На юге Германии были обнаружены окаменелые останки древней обезьяны, которые в корне меняют представления ученых о развитии прямохождения. Об этом сообщает Reuters.

В Германии были найдены останки четырёх обезьян из вида Danuvius guggenmosi, живших в Европе 11,6 млн лет назад. Сохранившиеся кости конечностей, позвонков, пальцев рук и ног позволили учёным воссоздать их способ перемещения.

Анализ показал, что эти обезьяны обладали фундаментальной способностью человека — прямохождением, но могли также и карабкаться по деревьям, цепляясь за ветки своими длинным руками. Теперь Danuvius guggenmosi — самый древний известный вид приматов, перешедший к хождению на двух ногах. Ранее считалось, что первыми 6 млн лет назад на ногах стали ходить обезьяны, обитавшие на территории Кении.

Находка полностью меняет теорию развития прямохождения. До этой находки учёные полагали, что двуногость возникла под влиянием изменения климата, когда в Африке леса сменились на открытые ландшафты и саванны. Однако, Danuvius обрёл прямохождение в Европе, продолжая активную жизнь на деревьях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые объявили о создании реконструкции лица предка человека, жившего 3,8 млн лет назад.

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