Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Американские учёные исследовали с помощью тестирования и магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозг детей и выяснили, что игры с гаджетами ухудшают целостность «белого вещества» мозга, что в свою очередь понижает умственные способности детей. Об этом сообщает Technology Review.

Дети всё больше времени проводят за компьютерными играми в сотовых телефонах и планшетах. При этом влияние, которое оказывают гаджеты на их сознание и мозг, пока мало изучено.

В исследовании учёных Американской академией педиатрии приняли участие 47 здоровых детей в возрасте от 3 до 5 лет. Сканирование мозга с помощью МРТ показало, что дети, которые проводят больше времени за экранами гаджетов имеют более низкую целостность «белого вещества» мозга.

«Белым веществом» называют жировую миелиновую оболочку нервных волокон, которая служит изолятором при передаче электрического сигнала из одной области мозга в другую без перерыва. Её целостность влияет на когнитивные (умственные) функции мозга. Целостность этой оболочки повышается при умственных упражнения, таких как изучение языка.

Интеллектуальные тесты также показали более низкие способности у детей, проводящих больше времени за играми в мобильных устройствах. На основании полученных данных Американская академия педиатрии рекомендует ограничить использование гаджетов детьми.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что недавние исследования, проведенные китайскими специалистами, показали, что 93% китайских родителей дают своим детям мобильные телефоны для ежедневного использования.

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