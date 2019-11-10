10 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Адмиралу Колчаку досталась находящаяся в кризисе экономика. И виноваты в этом были не только большевики, но и демократические реформы Временного правительства и их преемника в лице Омской (Уфимской) Директории.

Андрей Мартынов, , 18:28 — REGNUM



Б. Ф. Додонов (отв. ред.); Е. В. Балушкина, К. Г. Ляшенко (отв. сост.); В. Д. Лебедев (сост.). Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского правительства А. В. Колчака (ноябрь 1918 – декабрь 1919) в 3 т. М.: Кучково поле, 2018

Б. Ф. Додонов (отв. ред.); Е. В. Балушкина, К. Г. Ляшенко (отв. сост.); В. Д. Лебедев (сост.). Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского правительства А. В. Колчака (ноябрь 1918 — декабрь 1919) в 3 т. М.: Кучково поле, 2018

В своем большинстве исследования Гражданской войны в России касаются вопросов проведения конкретных операций и анализируют причины в первую очередь военного поражения белых и триумфа красных. Тема государственного строительства (политического и экономического), к сожалению, до сих пор остается менее изученной.

Поэтому публикацию материалов, связанных с деятельностью правительства адмирала Александра Колчака нельзя не приветствовать. Всего Российским правительством было проведено 300 заседаний (с 18 ноября 1918 по 3 января 1920 гг.) из которых 103 носили закрытый характер. В настоящем издании приводится стенографические отчеты и журналы к 73 заседаниям Совета министров за период с 26 ноября 1918 по 5 декабря 1919 гг. Именно столько полных текстов журналов и отчетов было выявлено во время составления сборника в коллекциях ГА РФа.

Как отмечается в редакционном предисловии, в своей работе Совет министров опирался на дореволюционное законодательство, что в итоге предопределило оформление его делопроизводства. Так, в частности, журналы имели форму протокола. В графе «Слушали» фиксировался вопрос, а в разделе «Постановили» — конкретное решение. Правда, в отличие от дореволюционных аналогов, записи, как правило, не содержали текстов принятых постановлений, а только лишь правку к ним. Сами же обсуждаемые документы публиковались отдельно в «Правительственном вестнике».

Помимо задач военного строительства, колчаковские министры занимались внешнеполитическими вопросами и решением социальных и экономических гражданского населения. Напомню, что пришедшему к власти 18 ноября 1918 г. адмиралу досталась находящаяся в кризисе экономика. И виноваты в этом были не только большевики, но и демократические реформы Временного правительства и их преемника в лице Омской (Уфимской) Директории.

В этой связи, например, 28 марта 1919 г. Совет министров вынужден был корректировать постановление Временного правительства о «Положении городских доходов, расходов, сметах и расчетах». В частности, налоговый сбор не мог превышать «10% средней чистой доходности или 1% ценности, установленных для взимания оценочного сбора».

Естественно, в условиях войны не мог быть не поднят и вопрос о репрессиях. 24 марта 1919 г. министры решили восстановить на фронте военно-полевые суды, «по правилам XXIV кн. Свода военных постановлений 1869 г. по редакции приказа по Военному ведомству 1915 г., № 220». Но, несмотря на то, что правительство требовало рассматривать дела «с возможной быстротой», «приговоры сих судов о смертной казни ранее приведения их в исполнение представлялись бы непосредственно на конфирмацию командующего войсками в округе».

Вот только противники белых в свою очередь менее всего стремились соблюдать какие-либо правила дореволюционной законности. А потому попавший в их руки Александр Колчак был казнен без суда.