Лондон, , 18:08 — REGNUM Вселенная, возможно, имеет изогнутую форму и больше похожа на гигантский воздушный шар, так что, отправившись из одной точки по прямой, можно будет в неё же вернуться. Об этом сообщает портал Nature Astronomy.

Большинство учёных считают Вселенную открытой, расширяющейся по прямой со времени её рождения — момента Большого взрыва. Однако, космологи из университетов Манчестера и Джонса Хопкинса, изучавшие реликтовое электромагнитное излучение, которое является остаточным явлением после Большого взрыва, предположили, что наш мир имеет изогнутую геометрию.

Дело в том, что это излучение отклоняется с большей силой, чем это должно происходить под воздействием гравитационным сил звёзд и других космических объектов. Ранее, чтобы учесть это искажение учёные добавляли в уравнение дополнительную переменную «A_lens», однако физического объяснения данное явление не получало.

Модель авторов статьи в Nature Astronomy предполагает, что Вселенная является закрытой и изогнутой как большой воздушный шар. Она также расширяется, но её отдельные точки удаляются друг от друга по более сложной траектории, чем в модели «плоской Вселенной». И, например, два параллельных луча света, в этой модели Вселенной, когда-нибудь пересекутся.

Ранее проведённое исследование космологов Кембриджского университета также указывает на правоту учёных, однако, пока рано говорить о том, что новая теория подтверждена. Многие другие данные, такие как скорость расширения Вселенной, не укладываются в новую модель, но статистические измерения, говорят о том, что революционная теория учёных с вероятностью 99,8% обнаружила что-то стоящее.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новые расчёты постоянной Хабла, показывающей скорость расширения Вселенной, могут скорректировать возраст Вселенной с 13,7 млрд до 11,4 млрд лет.

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