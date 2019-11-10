Лондон, , 17:24 — REGNUM С помощью генетического исследования британские учёные установили, что курение табака увеличивает риск развития депрессии и шизофрении. Об этом сообщается в пресс-релизе Бристольского университета.

Исследователи из Бристольского университета изучили данные 462 690 человек европейского происхождения из британского биобанка, 8% из которых являлись курильщиками, а 22% курили ранее.

Генетическое исследование воздействия курения на организм показало, что эта вредная привычка повышает риск депрессии и шизофрении. И, одновременно, депрессия и шизофрения также склоняют людей к тому, чтобы начать курить.

Ранее эта же группа учёных в сотрудничестве с Университетом Амстердама установила, что курение повышает риск биполярного расстройства — психического заболевания, при котором чередуются фазы мании и депрессии.

Человек совершает импульсивные поступки, часто не может сопротивляться желаниями, может без контроля тратить свои деньги, пить, а когда наступает депрессия — часто закрывается от людей, испытывает подавленность, опустошенность, не может работать.

При этом у людей с психическими заболеваниями курение усугубляет их состояние, поэтому с 2018 года в психиатрических больницах Великобритании курение запрещено.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России предлагают ввести ответственность для родителей курящих несовершеннолетних детей.

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