Сингапур, , 16:18 — REGNUM Первый этап испытаний вакцины от компании Takeda Vaccines показал её эффективность против лихорадки денге. Об этом сообщает Medical Xpress.

Лихорадка денге остаётся очень распространённым заболеванием. Ежегодно в тропических районах стран Южной Азии, Африки и Карибского бассейна вирусом денге заражается несколько десятков миллионов человек. В некоторых случаях вирус приводит к развитию геморрагической лихорадки с высокой летальностью.

Разработка вакцины против лихорадки денге ведётся в нескольких научных центрах. Первую вакцину от этого вируса, получившую название Денгваксия, зарегистрировала в 2016 году компания Sanofi. Она была одобрена для использования, однако позже выявились серьёзные побочные эффекты. Из-за этого в 2017 году правительство Филиппин приостановило широкую иммунизацию детей и потребовало отзыва лицензии.

Компания Takeda Vaccines завершила первый этап тестирования собственной вакцины против лихорадки денге — TAK-003. В исследовании приняло участие 20 тысяч детей в эндемичных регионах. Спустя год были подведены первые результаты, показавшие, что эффективность вакцины составила 97,7% против вируса денге 1 типа, 73,7% для типа 2 и 62,3% для типа 3. Количество детей, инфицированных вирусом денге типа 4, оказалось слишком малым для определения статистики.

Предварительные результаты не выявили серьёзных побочных эффектов, однако наблюдение за детьми-добровольцами будет продолжаться ещё четыре с половиной года. Если побочные эффекты не проявятся в этот период, то вакцина будет одобрена для широкого использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 году учёные установили, что профилактика дефицита железа в организме может использоваться в качестве одного из методов борьбы с лихорадкой денге. Исследование показало, что люди с дефицитом железа чаще заболевают лихорадкой после укусов комаров Aedes aegypti, являющихся основными переносчиками вируса денге.

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