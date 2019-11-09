Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Самый мощный всплеск излучения за всю историю был зафиксирован установленным на одном из модулей Международной космической станции (МКС) телескопом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА) NICER. Об этом сообщается в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Как предполагают ученые, сигнал исходил из созвездия Стрельца, где на пульсаре SAX J1808.4−3658 произошел термоядерный взрыв, повлекший за собой колоссальный выброс энергии, равный выбросу энергии Солнца в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, зонд Bepicolombo, направляющийся к Меркурию, зафиксировал шесть мощных гамма-вспышек, которые могли возникнуть после взрыва далеких звезд. Благодаря данным с двух аппаратов, зондов «Марс-Одиссей» и Bepicolombo, ученые смогли осуществить космический «пеленг» местонахождения источников вспышек.

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