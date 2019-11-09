Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Генетик Крис Мейсон, изучающий в NASA влияние космоса на физиологию астронавтов, предложил объединить ДНК человека и тихоходки — членистоногого животного, невероятного устойчивого к космической радиации. Об этом сообщает портал Space.com.

Тихоходка Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012)

Профессор физиологии и биофизики Корнельского университета, генетик Крис Мейсон известен тем, что возглавлял группу учёных NASA, изучавших влияние космического путешествия на одного из братьев-близнецов Келли, в сравнении с его братом, который остался на Земле.

На 8-й конференции Human Genetics в Нью-Йорке ученый представил идеи, которые бы могли сохранить здоровье астронавтов будущих миссий космического агенства. Так, исследователь предлагает использовать инструменты редактирования генов, чтобы сделать людей более устойчивыми к радиации, что поможет им совершить путешествие на Марс.

Для этого, по его мнению, может быть использована «эпигенетическая инженерия» — то есть включение или выключение экспрессии определенных генов, которые вырабатывают определённые белки. А также объединение ДНК человека и других видов, например, знаменитых своей живучестью и устойчивостью к радиации тихоходок. Если это улучшит здоровье человека в космосе, то такие технологии вполне можно считать этичными, считает учёный.

Напомним, что тихоходки — вид микроскопических беспозвоночных животных, близкий к членистоногим. Они могут впадать в анабиоз при неблагоприятных условиях, а потом быстро оживать, что делает их почти не уничтожаемыми. Их размещали в открытом космосе на МКС, но они всё равно выжили. Так, израильский зонд «Берешит», потерпевший катастрофу при попытке приземления на Луне, содержал тысячи тихоходок в контейнере.

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