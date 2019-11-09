Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Учёные и инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) представили на утверждение правительству программу автоматической миссии по изучению Венеры. Об этом сообщает Space.com.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Учёный ISRO Нигар Шаджи рассказал, что главной целью разработанной миссии станет составление подробной карты Венеры. Для этого космический аппарат должен будет около года провести на околопланетной орбите. Предполагается, что автоматическая межпланетная станция будет оснащена 16 приборами, включая устройства для изучения ионосферы и собственного свечения атмосферы Венеры.

Сейчас программа межпланетной миссии находится на рассмотрении индийского правительства. В случае одобрения программы, космический аппарат может быть запущен в июне 2023 года с помощью индийской ракеты-носителя GSLV III.

Напомним, ракета-носитель GSLV III использовалась для запуска автоматической межпланетной станции ISRO «Чандраян-2» для исследования Луны. Станция «Чандраян-2» была запущена 22 июля 2019 года, 20 августа станция вышла на окололунную орбиту. В сентябре от орбитального аппарата отделился посадочный модуль «Викрам». Аппарат отклонился от планируемой траектории и совершил жёсткую посадку на поверхность Луны. После этого специалисты ISRO потеряли связь с посадочным модулем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ISRO заявили, что задачи миссии «Чандраян-2» были выполнены на 95%, несмотря на потерю связи с посадочным модулем «Викрам».

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