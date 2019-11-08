Белфаст, Великобритания, , 22:22 — REGNUM О пользе кофе как профилактической мере против онкологических заболеваний сообщили в Университете Квинс (город Белфаст, Великобритания).

Отмечается, что регулярно пьющие кофе гораздо реже заболевают раком печени. Выводы опираются на данные исследования 472 тысяч человек. Данные взяты за семь лет.

Предположительно, развитие рака тормозят содержащиеся в кофе антиоксиданты. Авторы исследования отмечают при этом, что кофе — не панацея и что, дабы не заболеть раком, надо бросить курить, пить спиртное и переедать.

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